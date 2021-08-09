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Аналитики сообщили о снижении цен на жилье в новостройках в Таганском районе Москвы

«На первичном рынке наиболее выделяется Таганский район, в котором средняя стоимость квадратного метра снизилась на 14% за счет изменения структуры предложения»,— сказала госпожа Кирюхина «РИА Новости».
Коммерсантъ
В прошедшие месяцы 2021 года отрицательную динамику цен на строящееся жилье в Москве показали Таганский район, районы Преображенское, Соколиная Гора и Пресненский, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИАН.
Lenta.ru
Аналитики ЦИАН отметили подорожание "вторички" в Крылатском (плюс 11,2% – до 290,6 тысячи), Северном (плюс 10,9% – до 228,5 тысячи) и Измайлове (плюс 10,6% – до 249,2 тысячи).
РИА Новости
Что касается вторичного жилья — по наблюдениям ЦИАН, в районах Преображенское, Филевский Парк и Обручевский оно подешевело почти на 3 процента, в Головинском — на 1 процент.
Lenta.ru

С чего всё началось

Аналитики рассказали о районах в Москве, где в 2021 году подешевело жилье

В свою очередь лидерами по росту цен на новостройки без учета элитных объектов в Москве в 2021 году стали Беговой район (плюс 74% – до 526,1 тысячи рублей за "квадрат"), Нагатинский район (плюс 49% – до 318,3 тысячи), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47% – до 424,1 тысячи и 247,3 тысячи рублей), сообщила Кирюхина.
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