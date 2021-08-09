«На первичном рынке наиболее выделяется Таганский район, в котором средняя стоимость квадратного метра снизилась на 14% за счет изменения структуры предложения»,— сказала госпожа Кирюхина «РИА Новости».
В прошедшие месяцы 2021 года отрицательную динамику цен на строящееся жилье в Москве показали Таганский район, районы Преображенское, Соколиная Гора и Пресненский, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИАН.
В свою очередь лидерами по росту цен на новостройки без учета элитных объектов в Москве в 2021 году стали Беговой район (плюс 74% – до 526,1 тысячи рублей за "квадрат"), Нагатинский район (плюс 49% – до 318,3 тысячи), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47% – до 424,1 тысячи и 247,3 тысячи рублей), сообщила Кирюхина.