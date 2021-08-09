Будьте в Плюсе

Аналитики сообщили о снижении цен на жилье в новостройках в Таганском районе Москвы

Аналитики собрали данные о продаже жилой недвижимости в Москве и выяснили, в каких районах столицы стоимость квадратного метра упала.
РЕН ТВ
"В районах с небольшими объемом предложения от застройщиков продавцы в сегменте готового жилья не так активно наращивают стоимость", – констатировала она.
РИА Новости
В Филевском Парке, Обручевском и Головинском районах упали цены на вторичное жилье.
Mockva.ru
Аналитики ЦИАН отметили подорожание "вторички" в Крылатском (плюс 11,2% – до 290,6 тысячи), Северном (плюс 10,9% – до 228,5 тысячи) и Измайлове (плюс 10,6% – до 249,2 тысячи).
РИА Новости

С чего всё началось

Аналитики рассказали о районах в Москве, где в 2021 году подешевело жилье

В свою очередь лидерами по росту цен на новостройки без учета элитных объектов в Москве в 2021 году стали Беговой район (плюс 74% – до 526,1 тысячи рублей за "квадрат"), Нагатинский район (плюс 49% – до 318,3 тысячи), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47% – до 424,1 тысячи и 247,3 тысячи рублей), сообщила Кирюхина.
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