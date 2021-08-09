В прошедшие месяцы 2021 года отрицательную динамику цен на строящееся жилье в Москве показали Таганский район, районы Преображенское, Соколиная Гора и Пресненский, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИАН.
В свою очередь лидерами по росту цен на новостройки без учета элитных объектов в Москве в 2021 году стали Беговой район (плюс 74% – до 526,1 тысячи рублей за "квадрат"), Нагатинский район (плюс 49% – до 318,3 тысячи), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47% – до 424,1 тысячи и 247,3 тысячи рублей), сообщила Кирюхина.
По мнению директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, в последнее время россияне всё чаще отказываются от технологичных смартфонов и возвращаются к использованию классических кнопочных телефонов.
Самое большое в России зарплатное неравенство зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Тюменской области, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.