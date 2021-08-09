В свою очередь лидерами по росту цен на новостройки без учета элитных объектов в Москве в 2021 году стали Беговой район (плюс 74% – до 526,1 тысячи рублей за "квадрат"), Нагатинский район (плюс 49% – до 318,3 тысячи), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47% – до 424,1 тысячи и 247,3 тысячи рублей), сообщила Кирюхина.

РИА Новости 20:00