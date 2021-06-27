Трамп сравнил выборы в США в 2020 году с выборами на Украине в 2004 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты прошлогодних выборов американского президента были подтасованы, подобно тому, как это случилось с выборами на Украине в 2004 году.