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Аналитики сообщили о снижении среднего чека расходов подростков на гаджеты почти на 50%

Средний чек расходов подростков в возрасте 14-18 лет на гаджеты снизился в январе — мае на 49% относительно того же временного периода 2020 года.
Телеканал 360°
В частности, за отчетный период средний чек на покупки в супермаркетах вырос на 58%, до 257 рублей.
ТАСС
Общий средний чек по подростковым картам за тот же период вырос на 14% относительно 2020 года и составил 412 рублей.
Телеканал 360°
В рамках исследования проанализировали средние чеки операций по подростковым картам клиентов 14-18 лет банка "Русский стандарт" за январь - май 2021 года и 2020 года.
ТАСС

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