ТАССАналитики сообщили о снижении среднего чека расходов подростков на гаджеты почти на 50%Средний чек расходов подростков в возрасте 14-18 лет на гаджеты снизился в январе — мае на 49% относительно того же временного периода 2020 года.Телеканал 360°В частности, за отчетный период средний чек на покупки в супермаркетах вырос на 58%, до 257 рублей.ТАССОбщий средний чек по подростковым картам за тот же период вырос на 14% относительно 2020 года и составил 412 рублей.Телеканал 360°В рамках исследования проанализировали средние чеки операций по подростковым картам клиентов 14-18 лет банка "Русский стандарт" за январь - май 2021 года и 2020 года.ТАССЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Народные новостиПодробнее о событииРоссийские подростки стали вдвое больше тратить на одежду и обувьВечерняя Москва23:18Подростки в России стали тратить на гаджеты почти на 50% меньше денегТелеканал 360°22:11Подростки стали меньше тратить денег на гаджеты — исследованиеИА Красная Весна20:56Исследование: подростки стали меньше тратиться на гаджетыНародные новости21:48Аналитики сообщили о снижении среднего чека расходов подростков на гаджеты почти на 50%ТАСС20:06Показать ещёОценитьПоделиться