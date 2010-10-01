Экономика

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Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования составили прогноз изменений курса доллара. В том случае, если российские власти вновь введут ограничения из-за CoVID-19, валюта США может возрасти.
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Аналитики составили новый прогноз изменений курса доллара

Актуальные Новостивчера в 02:33

Аналитики составили новый прогноз по курсу доллара

EAOmedia.ru03 июня в 16:00
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Здоровье

В Прикамье выявлен ещё 51 случай заражения SARS-CoV-2

Пермь, 4 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июня, выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 В больнице лечение получают 33 пациента, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 18 носителей SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 04:37
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Экономика

Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 17:01
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Политика

Японский журналист предложил отобрать Курилы у России

Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
2,9K
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,4K
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
1,9K
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
1,7K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
1,3K
Общество

Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
RT на русском 02:35
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Политика

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
Экспресс газета 03:05
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,2K
Происшествия

В Подмосковье произошла экстренная посадка вертолета Ми-38

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" объяснили агентству РИА "Новости", почему произошла экстренная посадка образца вертолета Ми-38 в Подмосковье.
Pravda.Ru вчера в 06:17
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Хоккей

«Металлург» обменял в «Авангард» Каблукова и Береглазова

ГЛАС.RU вчера в 05:47
Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
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Интернет

Вышло обновление Telegram 6.2 с редактором видео

Фотография с анимированным стикером автоматически превращаются в GIF-анимацию.
MobiDevices 03:47
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1K
Общество

В Калининградской области зафиксировали 35 новых случаев коронавируса

В Калининградской области подтвердили коронавирус еще у 35 человек. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Роспотребнадзор.
Каскад 03 июня в 04:51
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
6
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 03 июня в 09:16
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
973
Политика

Twitter удалил видео с речью Трампа о гибели Флойда

Twitter удалил видео, опубликованное предвыборной командой президента США Дональда Трампа, о гибели афроамериканца Джорджа Флойда и массовых беспорядках.
Дождь 04:00
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Футбол

Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями

Отмечается, что в результате нападения от осколков пострадали немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович, которые немедленно были доставлены в больницу.
Советский спорт 01:44
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета вчера в 09:32
1,5K
Происшествия

Жертвой стрельбы на Невском проспекте оказался первокурсник СПбГУ

Позже стало известно, что пострадавшим оказался студент первого курса математико-механического факультета СПбГУ.
DP.RU вчера в 11:02
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Армия и оружие

Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара

Lenta.ru вчера в 12:39
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
61
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Экономика

Работодатели в Хакасии неправильно платили страховые взносы

Чаще страхователи не платят страховые взносы, занижая базу для начисления страховых взносов по гражданско-правовым договорам.
Хакасия 03 июня в 23:30
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