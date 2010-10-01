Экономика
Актуальные НовостиАналитики составили новый прогноз изменений курса доллара
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования составили прогноз изменений курса доллара. В том случае, если российские власти вновь введут ограничения из-за CoVID-19, валюта США может возрасти.
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Здоровье
В Прикамье выявлен ещё 51 случай заражения SARS-CoV-2
Пермь, 4 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июня, выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 В больнице лечение получают 33 пациента, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 18 носителей SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 04:37
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Экономика
Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 17:01
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
Общество
Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка
Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
RT на русском 02:35
Политика
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
Экспресс газета 03:05
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Происшествия
В Подмосковье произошла экстренная посадка вертолета Ми-38
В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" объяснили агентству РИА "Новости", почему произошла экстренная посадка образца вертолета Ми-38 в Подмосковье.
Pravda.Ru вчера в 06:17
Хоккей
«Металлург» обменял в «Авангард» Каблукова и Береглазова
ГЛАС.RU вчера в 05:47
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Интернет
Вышло обновление Telegram 6.2 с редактором видео
Фотография с анимированным стикером автоматически превращаются в GIF-анимацию.
MobiDevices 03:47
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
В Калининградской области зафиксировали 35 новых случаев коронавируса
В Калининградской области подтвердили коронавирус еще у 35 человек. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Роспотребнадзор.
Каскад 03 июня в 04:51
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Twitter удалил видео с речью Трампа о гибели Флойда
Twitter удалил видео, опубликованное предвыборной командой президента США Дональда Трампа, о гибели афроамериканца Джорджа Флойда и массовых беспорядках.
Дождь 04:00
Футбол
Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями
Отмечается, что в результате нападения от осколков пострадали немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович, которые немедленно были доставлены в больницу.
Советский спорт 01:44
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета вчера в 09:32
Происшествия
Жертвой стрельбы на Невском проспекте оказался первокурсник СПбГУ
Позже стало известно, что пострадавшим оказался студент первого курса математико-механического факультета СПбГУ.
DP.RU вчера в 11:02
Армия и оружие
Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Экономика
Работодатели в Хакасии неправильно платили страховые взносы
Чаще страхователи не платят страховые взносы, занижая базу для начисления страховых взносов по гражданско-правовым договорам.
Хакасия 03 июня в 23:30