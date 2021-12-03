Популяризаторы доказательной медицины попросили правительство открыть данные о вакцинации Врачи, ученые, популяризаторы доказательной медицины и другие активные граждане попросили правительство РФ открыть данные о пандемии и вакцинации по примеру ряда стран мира.
Самолет авиакомпании S7, совершавший в пятницу рейс из Домодедово в Геленджик с 177 пассажирами на борту, вынужден был приземлиться на запасном аэродроме в Анапе из-за метеоусловий, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика".
Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, по которой цифровой документ будут выдавать не только при вакцинации от COVID-19 или медотводе, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Новым гендиректором компании VK (ранее - Mail.ru Group) станет первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, сообщили издания РБК и "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к интернет-компании, информацию РБК также подтвердил медиаменеджер, знакомый с кадровым решением.