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Аналитики спрогнозировали инфляцию свыше 8% по итогам 2021 года

Инфляция в России по итогам 2021 года превысит 8%, а в 2022-м вряд ли опустится до целевого показателя в 4%, сообщили
 «Известия» по результатам опроса аналитиков.
Forbes
Очередным главным драйвером инфляции вместо удорожания плодоовощной продукции стали туристические услуги, а основным фактором неопределенности эксперты назвали новый штамм коронавируса.
Известия
В опросе «Известий» приняли участие экономисты из РАН, МГУ, ВШЭ, ЦСР и АКРА.
Известия
По словам экспертов, курс рубля также будет важным фактором, влияющим на динамику цен в 2022 году, поскольку экономика России во многом зависит от импорта.
Известия

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