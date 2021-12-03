Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» обжаловали их арест

Защита всех фигурантов уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв и погиб 51 человек, обжаловали ранее вынесенные постановления суда об их аресте сроком на два месяца.