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Аналитики спрогнозировали инфляцию свыше 8% по итогам 2021 года

Очередным главным драйвером инфляции вместо удорожания плодоовощной продукции стали туристические услуги, а основным фактором неопределенности эксперты назвали новый штамм коронавируса.
Известия
В ЦСР и МГУ полагают, что инфляция в следующем году окажется в диапазоне 5-6%.
Известия
Инфляционное давление начнёт спадать уже в декабре.
News.ru
Помимо увеличения ключевой ставки, государство может сдерживать инфляцию через регулирование цен на отдельные продукты, экспортные пошлины, квотирование, а также смягчение бюджетного правила, полагают они.
Известия

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Аналитики считают, что инфляция по итогам 2021 года превысит 8%
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