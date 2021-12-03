ИзвестияАналитики спрогнозировали инфляцию свыше 8% по итогам 2021 годаИнфляция в России по итогам 2021 года превысит 8%, а в 2022-м вряд ли опустится до целевого показателя в 4%, сообщили «Известия» по результатам опроса аналитиков.ForbesОчередным главным драйвером инфляции вместо удорожания плодоовощной продукции стали туристические услуги, а основным фактором неопределенности эксперты назвали новый штамм коронавируса.ИзвестияВ опросе «Известий» приняли участие экономисты из РАН, МГУ, ВШЭ, ЦСР и АКРА.ИзвестияПо словам экспертов, курс рубля также будет важным фактором, влияющим на динамику цен в 2022 году, поскольку экономика России во многом зависит от импорта.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИнтернет-издание Media-Mill7 новостейЭкономика сегодняРамблерФАНДни24Подробнее о событииАналитики спрогнозировали инфляцию свыше 8% по итогам 2021 годаИзвестия21:36Пункт и значение: по итогам года инфляции прописали рост выше 8%Известия16:01Самое цитируемоеАналитики предсказали инфляцию выше 8% по итогам 2021 годаForbes04:45«Известия»: сектор услуг стал драйвером разгона инфляции в РоссииЭкономика сегодня03:28Аналитики предрекли рост цен выше ожиданий властейURA.Ru22:19Росстат отмечает ускорение инфляции в последнюю неделю ноябряФАН05:55Эксперты: инфляция по итогам года превысит 8%Накануне.Ru18:05«Известия»: в 2021 году инфляция в России превысит 8%Интернет-издание Media-Mill16:28Показать ещёОценить38Поделиться