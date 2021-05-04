По итогам 2021 года в России инфляция составит 4,85%. Сдерживающим фактором для роста цен будет повышение ключевой ставки Банка России и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков российских банков.

С чего всё началось Попасть в пятерку: аналитики спрогнозировали инфляцию на конец года Большинство опрошенных «Известиями» аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю 2021-го рост цен в России составит около 5%. Максимальный прогноз дают эксперты ВТБ — стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%. Самые низкие ожидания у «Открытия». Известия 17:01