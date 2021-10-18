Восстановление на высокомаржинальных международных направлениях к 2022 году маловероятно из-за сохраняющихся карантинных мер, сокращения числа бизнес-поездок, снижения доходов населения, роста цен на авиабилеты, указано в исследовании НКР.
Российские пассажирские авиакомпании компенсируют убытки, полученные из-за пандемии коронавируса, не ранее 2024 года. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5700, Санкт-Петербурге - 3220, Подмосковье - 2955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.