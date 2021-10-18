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Аналитики спрогнозировали, когда российские авиакомпании компенсируют убытки от пандемии

Российские авиакомпании компенсируют убытки от пандемии COVID-19 не раньше 2024 года.
ПРАЙМ
В январе—августе 2021 года пассажирооборот российских авиакомпаний составил 151 млрд пассажиро-километров, что на 30% меньше к аналогичному периоду 2019 года.
РБК
Восстановление на высокомаржинальных международных направлениях к 2022 году маловероятно из-за сохраняющихся карантинных мер, сокращения числа бизнес-поездок, снижения доходов населения, роста цен на авиабилеты, указано в исследовании НКР.
РБК
14 октября совершила последний рейс крупнейший национальный перевозчик Италии авиакомпания Alitalia.
Lenta.ru

С чего всё началось

Аналитики назвали, когда российские авиакомпании компенсируют убытки
Российские пассажирские авиакомпании компенсируют убытки, полученные из-за пандемии коронавируса, не ранее 2024 года. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК.
РБК17:11

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали, когда авиакомпании компенсируют убытки от COVID-19
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