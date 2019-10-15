Финансы
РБКАналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках
В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
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Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 13 октября в 09:54
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Общество
К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты
К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:04
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Спикер совета кантонов Швейцарии раскритиковал меры РФ против Грузии
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
REGNUM 05:02
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women
В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Elle Women in Hollywood, на которой традиционно чествуют женщин, добившихся наибольших успехов в Голливуде.
Passion.ru 06:12
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Общество
«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами
Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.
Югополис 03:03
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР
Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
REGNUM 04:11
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Происшествия
В МЧС рассказали о правилах выживания в ДТП
В МЧС дали советы, как остаться в живых в ДТП с другой машиной. Об этом 15 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 23:39
Армия и оружие
Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту
Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Infox.ru вчера в 17:18
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Общество
РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда
9% снижение не может рассматриваться как статистическая погрешность и свидетельствует об определённых тенденциях на рынке, — говорится в исследовании.
News.ru 05:23
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова 13 октября в 21:40
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Происшествия
У сторонников Алексея Навального проходят обыски. Снова
Полицейские в очередной раз пришли "в гости" к сторонникам Алексея Навального. На этот раз обыски прошли у Виктории Райх и Полины Грейсман.
Екатеринбург в интернете 02:09
Кино
Винс Гиллиган рассказал о съемках камео в «El Camino: Во все тяжкие»
Главная проблема была связана с тем, что на момент съемок фильма Крэнстон восемь раз в неделю выступал на Бродвее в постановке «Сеть», где он играет ведущего новостей Говарда Била.
КиноПоиск 03:10