Экономика
РБКАналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках
В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
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Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
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Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
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Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо
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Взгляд.ру 13 октября в 18:08
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Lenta.ru 04:38
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Транспорт
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Объем АИП на 2020-2022 годы превысил два триллиона рублей, две трети средств планируется направить на развитие транспортной системы города.
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Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
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В Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.
RT на русском 06:42
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
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Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Политическая Экспертиза 11 октября в 22:28
Армия и оружие
Легкий и смертоносный: ВМФ России получит асимметричное преимущество
По мнению эксперта, Россия все больше внимания уделяет развертыванию легких, но при этом тяжеловооруженных кораблей.
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Кино
Веном и Человек-паук встретятся в одном фильме
Фильм Про 04:52
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню высказала недовольство поведением футболистов сборной Турции во время матча в пригороде Парижа Сен-Дени.
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
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