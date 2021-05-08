В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для это необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.

С чего всё началось Валюту покрепче: рублю прописали рост до 73 за доллар к концу года К концу года рубль ждет укрепление до 73 руб./$, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. Известия 17:01