Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года
В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для это необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.В источнике
С чего всё началось
Валюту покрепче: рублю прописали рост до 73 за доллар к концу года
К концу года рубль ждет укрепление до 73 руб./$, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01