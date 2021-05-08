В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для этого необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.

С чего всё началось Валюту покрепче: рублю прописали рост до 73 за доллар к концу года Разностороннее давление укрепляющих и ослабляющих рубль факторов приведет к его балансированию на уровне 75 за доллар в ближайшие месяцы. Таким прогнозом поделились опрошенные «Известиями» эксперты из крупнейших российских банков. Известия 17:01