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Аренда жилья в Краснодарском крае подорожает на 30-50%

Частное арендное жилье в Краснодарском крае может подорожать на 30–50%. Об этом «Известиям» сообщили риелторы и девелоперы.В источнике

С чего всё началось

Метод съема: аренда жилья в Краснодарском крае может подорожать до 50%

Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30-50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан. Поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.
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Подробнее о событии

Россиян предупредили о росте цен на съемные квартиры в Краснодарском крае

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