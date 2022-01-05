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Аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или пять рублей за литр в 2022 году

Эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8-10 процентов или пять рублей за литр в 2022 году.
Lenta.ru
Ожидаемый скачок в цене бензина связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса, пишут
 «Известия».
Lenta.ru
Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов отметил, что с учетом инфляции в 2021 году около 8% и в 2022-м справедливо ожидать схожих темпов роста цен на топливо.
URA.Ru
При искусственно ограниченных ценах внутри страны растущий нетбэк стимулирует нефтяные компании отгружать нефтепродукты в другие страны, что оказывает сильное давление на внутренние цены.
Чита.Ру

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