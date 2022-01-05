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Аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или пять рублей за литр в 2022 году

Эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8-10 процентов или пять рублей за литр в 2022 году.
Lenta.ru
Ожидаемый скачок в цене бензина связан с двумя факторами: рост инфляции в стране и увеличение издержек производства.
ПРАЙМ
Подорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение, заявила эксперт.
Известия
По данным Росстата, с января по 20 декабря 2021 года бензин в России подорожал на 8,7%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98%.
Известия

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Стоимость бензина может вырасти на десять процентов в 2022 году в России
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Расход на топливо: эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8–10%
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