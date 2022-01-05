Lenta.ruАналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или пять рублей за литр в 2022 годуЭксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8-10 процентов или пять рублей за литр в 2022 году.Lenta.ruОжидаемый скачок в цене бензина связан с двумя факторами: рост инфляции в стране и увеличение издержек производства.ПРАЙМПодорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение, заявила эксперт.ИзвестияПо данным Росстата, с января по 20 декабря 2021 года бензин в России подорожал на 8,7%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98%.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЦентральная Служба НовостейРИА Сахалин-КурилыOm1.ruKonkurent.ruАБНЭкономика сегодняLive24Чита.Ру74.ruВЕСТИ: ПриморьеKazanfirst.ruНародные новостиФАНПодробнее о событииСтоимость бензина может вырасти на десять процентов в 2022 году в РоссииФАН00:38Расход на топливо: эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8–10%Известия16:01Самое цитируемоеПодорожание бензина ожидается на российском рынке в 2022 годуЭкономика сегодня01:33Аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или пять рублей за литр в 2022 годуПРАЙМ01:28Россиян предупредили о подорожании бензина на 10% в 2022 годуАБН01:58Аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или пять рублей за литр в 2022 годуLenta.ru17:31Бензин по 50 рублей — это лишь начало. Что ждёт топливный рынок в 2022 годуЧита.Ру4 января в 02:32Показать ещёОценить230Поделиться