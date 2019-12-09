Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 9 декабря.
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Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.
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Мобильная связь в России может подорожать на 17-18% в 2020 году

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Аналитики прогнозируют рост цен на мобильную связь в РФ в 2020 году на 18%

ПРАЙМ00:50
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
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Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

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Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
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Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
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Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.
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Греция отказалась выдать Винника Франции и США

Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
РИА Новости 01:32
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Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал журналиста «чужим для России», а его деятельность «предательской для родины».
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Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Газета.Ru вчера в 15:49
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

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Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

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РИА Новости 01:08
Политика

Белый дом прорабатывает встречу Лаврова и Трампа

По данным от источников в администрации США, Лавров и Помпео при встрече обсудят вопросы, вызывающие разногласия у России и США, а также затронут ситуацию с контролем над вооружениями.
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Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

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Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
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СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
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На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Кино

«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат

Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

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В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

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Фанаты «Спартака» покинули матч с «Ростовом» в середине игры

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Минпросвещения предложило поднять зарплаты учителям

Министерство просвещения предложило повысить зарплаты школьным педагогам.
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Samsung Galaxy S11+ получил особенные 108 Мп

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Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
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