Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия15 января в 16:01

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Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

РИА Новостивчера в 01:21

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Российская газетавчера в 00:59

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъ15 января в 21:59

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК15 января в 20:36

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС15 января в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия15 января в 18:01
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