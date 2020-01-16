Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
Известия15 января в 16:01

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На 3-4% вырастут цены на квартиры в Новой Москве

REGNUMвчера в 04:10

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъ15 января в 21:59

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК15 января в 20:36

Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

РИА Новости16 января в 01:21

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС15 января в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия15 января в 18:01
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Ученые обнаружили останки древнейших лесов на планете.
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Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
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Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
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В космосе обнаружена необъяснимая звезда

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Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Политика

Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.
Национальная служба новостей 10:04
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246

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Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене

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Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него.
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Общество

Германия откажется от угольных электростанций

Германия полностью откажется от использования угольных электростанций в энергетической системе страны.
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Боевики в сирийском Идлибе вновь атаковали правительственные войска

Боевики атаковали населенный пункт Абу-Джреф, расположенный в провинции Идлиб. Бои продолжались последние три дня.
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Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
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Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
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Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре

Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
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Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»

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В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, из-за которых зарядка смартфона садится быстрее, сообщает РИА Новости.
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Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
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