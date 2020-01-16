Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБКвчера в 20:36

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUMвчера в 16:27

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 17:22

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАССвчера в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известиявчера в 18:01

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ruвчера в 17:47

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВвчера в 16:12
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Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета вчера в 12:12
Политика

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 11:28
Происшествия

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке. Пострадали два человека — судебный пристав и работница суда.
Вести.Ru вчера в 23:01
Политика

В полдень Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

С посланием к Федеральному собранию обратится в 12:00 (по мск) глава государства Владимир Путин.
Красная весна вчера в 03:33
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Известия вчера в 23:52
Армия и оружие

NYT: США возобновили совместные с Ираком операции против ИГ

Армия США возобновила совместные с Ираком операции против террористической группировки «Исламское государство»*, которые были прерваны в начале января, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.
RT на русском вчера в 20:15
Армия и оружие

Российский спецназ получит «летающий танк»

В этом году российский спецназ получит на вооружение новый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН, который уже прозвали «летающий танк».
Комсомольская правда вчера в 01:39
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК вчера в 04:19
Политика

Владимир Путин принял отставку правительства

Ранее Дмитрий Медведев объявил об отставке всего состава правительства после предложенных Путиным изменений в Конституции.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 14 января в 00:05
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил внедорожную версию Scoutline

5 колесо вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо вчера в 02:12
Спорт

Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы

Ранее ГЛАС сообщал о том, что мужская сборная России по гандболу не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
ГЛАС.RU вчера в 21:59
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Наука

Скорость нагрева океана составила 5 атомных бомб в секунду

В 2019 году потепление океана происходило со скоростью «примерно пять хиросимских бомб каждую секунду, днем и ночью, 365 дней в году», — говорит дугой автор исследования — Джон Абрахам из Университета Сент-Томас в Миннесоте (США).
Популярная механика вчера в 23:34
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 18:27
Футбол

Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США

Бывший тренер голландского «Витесса» Василий Березуцкий рассказал об отношении жителей Нидерландов к России и США.
Lenta.ru вчера в 23:53
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала откровенное фото в инстаграме

Откровенный образ Татьяны одним поклонникам понравился (некоторые даже назвали его смелый и пикантным), а другим нет.
Независимый публицист 14 января в 09:26
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:45
Футбол

«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:15
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14 января в 14:36
Экономика

Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства

Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Lenta.ru 13 января в 19:18
Как работают Яндекс.Новости?
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