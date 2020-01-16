Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

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Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

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