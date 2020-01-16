Экономика
ИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Политика
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Путин начал послание к Федеральному собранию с вопросов демографии
Путин отметил, что в школах, где уже существуют столовые, бесплатное горячее питание для учащихся младших классов должны начать предоставлять с 1 сентября 2020 года, в тех учреждениях, где их нет – срочно заняться их оборудованием.
Армия и оружие
США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы
Военное командование США определяет возможности для переброски на Ближний Восток дополнительного контингента американских войск, сообщил 15 января журналистам министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Общество
Toyota инвестирует около $400 млн в производство летающих такси
Японская автомобильная компания Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на разработке летающего транспорта, который используется в качестве такси.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Политика
Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива
Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Единоборства
Александр Беспутин отрицает употребление допинга
Чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе обвинили в употреблении допинга.
Хоккей
Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»
Здоровье
Россиянам угрожает вирус птичьего гриппа
Ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A(H5N8) на сегодняшний день не было. Но патоген мутирует очень стремительно.
Культура
Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»
Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар".
Здоровье
Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Футбол
ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
Частый секс может задержать менопаузу
Технологии
Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик
Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.