Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известиявчера в 16:01

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Новостройки массового сегмента в Москве подорожали почти на 8% за год

РБК03:33

Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

РИА Новости01:21

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известиявчера в 18:01

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъвчера в 21:59

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАССвчера в 17:05

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Российская газета00:59
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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