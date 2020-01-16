Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

РИА Новости01:21

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Российская газета00:59

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъвчера в 21:59

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБКвчера в 20:36

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАССвчера в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известиявчера в 18:01
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Политика

Путин предложил Мишустину стать главой правительства

ANNA-News вчера в 12:36
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Интерфакс 03:20
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Футбол

Собрание клубов РПЛ рассмотрит вопрос расширения Премьер-лиги

16 января на заседании общего собрания клубов Российской Премьер-лиги в Москве будет рассмотрен вопрос об увеличении числа команд в элитном дивизионе чемпионата России с 16 до 18.
ProstoProSport 00:40
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:12
Авто

Renault Duster получил новую двутопливную версию

В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
Дни24 14 января в 10:03
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Общество

Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Российская газета вчера в 04:54
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Происшествия

Две гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте

Известия вчера в 16:21
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Польша "внезапно" стала врагом России, поддержав госпереворот на Украине, заявила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.
Газета.Ru 02:29
Политика

Мишустина внесли в базу «Миротворца»

Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованного 16 января сообщения на ресурсе.
Известия 03:35
Теннис

Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

Россиянка Анастасия Потапова сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису с американкой Сереной Уильямс.
РИА Новости 03:03
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 00:19
Политика

Валенса призвал Польшу принять правду об освободителях Освенцима

Газета.Ru 13 января в 02:15
Авто

Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили новый мотор

Новые Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили 4,0-литровый 6-цилитдровый силовой агрегат, который впервые дебютировал на новых Cayman GT4 и Boxster Spyde в прошлом году.
SpeedMe вчера в 22:32
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент Владимир Путин поручил правительству заняться созданием авиакомпании для рейсов на Дальний Восток.
Дождь вчера в 07:45
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости вчера в 01:35
Общество

Путин предложил выплачивать материнский капитал с рождением первенца

НТВ вчера в 04:25
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
RZN.info 00:13
Общество

Путин поздравил Ланового с днем рождения

РБК 03:25
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Гаджеты

Apple купила стартап в сфере искусственного интеллекта

Компания Apple купила стартап, занимающийся разработкой технологий на основе искусственного интеллекта.
Актуальные Новости 03:29
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Общество

Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Японии

Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
REGNUM вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука, рожденного девушкой из Барнаула

Московский Комсомолец вчера в 22:50
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