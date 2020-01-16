Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъвчера в 21:59

Аналитики составили прогноз динамики цен на жильё в 2020 году

RT на русском03:25

Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

РИА Новости01:21

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Российская газета00:59

Россиян призвали поторопиться с покупкой жилья

Lenta.ru05:03

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБКвчера в 20:36

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известиявчера в 18:01
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Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
Общество

Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Политика

Мишустин назвал приоритетом развитие оборонного комплекса

Кандидат на должность премьер-министра России глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса страны.
Lenta.ru 06:26
Общество

О чем шла речь в послании Владимира Путина Федеральному Собранию

Накануне Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Глава государства коснулся проблем демографии, образования, медицины.
Prooren.ru вчера в 23:46
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая

Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
REGNUM 06:22
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей 03:27
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Известия 06:18
Политика

Володин ждет от нового правительства более динамичного решения задач

Хочется верить, что новое правительство будет более активно решать задачи развития экономики и эффективнее реализовывать национальные проекты, добавил Володин.
Экономика сегодня 06:23
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Политика

В Чечне объяснили передачу Кадыровым полномочий

Газета.Ru 05:13
Происшествия

Вылетевший из Петербурга в Мурманск самолет объявил о ЧС на борту

РЕН ТВ 02:02
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию

Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 06:18
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Происшествия

В Ленобласти первоклассник впал в кому, захлебнувшись в бассейне

Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
Интересант 04:57
Кино

Вышел трейлер «Безумного Майлза» с Дэниелом Рэдклиффом

Киноафиша России 03:46
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском 00:34
Экономика

Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

Вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев ждет в этом году до 10–15 IPO компаний первого-второго эшелона – «если позитивные условия на рынке сохранятся».
Ведомости вчера в 16:53
Авто

Водородный седан Toyota сменил поколение и тип привода

Компания Toyota представила водородный седан Mirai второго поколения.
Журнал Авто.ру 04:52
Политика

Мишустин заявил о кардинальных переменах в правительстве

Ранее Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве на встрече с представителями «Единой России».
Lenta.ru 04:04
Общество

Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире

Известия 06:14
Общество

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Интерфакс 03:20
Политика

Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400

Известия вчера в 19:14
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