Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

РИА Новости01:21

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Российская газета00:59

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБКвчера в 20:36

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъвчера в 21:59

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАССвчера в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известиявчера в 18:01
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Политика

Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью

Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.
РИА Новости 01:57
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
NewInform 01:47
Политика

Парнас: Трамп был осведомлён о моей работе в Украине

Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Общество

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

По мнению главы российского государства Владимира Путина, одной из основных проблем России является демографическая, для решения которой не существует универсальной меры, пишет РБК.
Инфорос вчера в 04:58
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Армия и оружие

В Сирии обвинили ВВС Израиля в авиаударе по военному аэродрому T4

Военное обозрение вчера в 00:11
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Политика

Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера

При изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также роль премьера и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новости 00:11
Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Общество

Роскачество обнаружило в черном перце плесень и кишечную палочку

Роскачество проверило черный молотый перец и обнаружило в ряде образцов плесень, кишечную палочку и посторонние примеси.
ТАСС 00:14
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
Происшествия

Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию

Полицейские опросили водителя, ставшего участником инцидента с 10-летней девочкой в Новой Ладоге, которую силой пытались посадить в автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:11
Общество

«Проект»: Мишустин скрыл элитную недвижимость на Рублевке. Она записана на «Российскую Федерацию»

Что еще известно: Ранее владельцами дома на Николиной горе в Росреестре были указаны супруги Мишустины, но сейчас они скрыты, пишет «Проект».
Snob.ru 01:59
Политика

Лавров прибыл с визитом в Узбекистан

ИнфоШОС вчера в 12:00
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Политика

WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
РИА Новости вчера в 22:58
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
Спорт

Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы

Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.
ГЛАС.RU вчера в 21:59
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru 14 января в 13:46
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Происшествия

На Сахалине женщину осудили на 12,5 лет за убийство годовалого ребенка

Тело ребенка обнаружили в мусорном контейнере На Сахалине женщина признана виновной в убийстве малолетней девочки, а её сожитель — в укрывательстве преступления.
SM News 01:53
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