Экономика
ИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
Читать в источнике
Оценить158
с чего всё началось
Такой прогноз для "Известий" сделали аналитики ЦИАН.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Политика
Володин проводит переговоры с Мишустиным
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму для встречи со спикером парламента Вячеславом Володиным.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» рак
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Происшествия
Сотрудники полиции просят помочь найти «потеряшек» из Новоалтайска
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о без вести пропавших: немедленно передать эту информацию в ближайший отдел полиции либо по телефону 102.
Общество
Путин поздравил Ланового с 86-летием
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Общество
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Политика
Путин огласит Послание Федеральному Собранию
В среду в полдень президент выступит с Посланием Федеральному Собранию в выставочном зале "Манеж".
Общество
«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», находясь на должности зампредседателя Совета безопасности России, пишет ТАСС.
Транспорт
Строители оценили готовность трассы «Таврида» в Крыму на 85%
Общая готовность трассы "Таврида" в Крыму составляет 85%, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" (генподрядчик строительства) Григорий Назаров.
Происшествия
В Татарстане проверят жалобу детей из приюта на домогательства
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек
В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.