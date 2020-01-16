Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Такой прогноз для "Известий" сделали аналитики ЦИАН.
Известиявчера в 16:01

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Цены на жилье в России в этом году могут вырасти в среднем на 10%

Эхо Москвы01:30

Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России

РИА Новости01:21

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известиявчера в 18:01

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъвчера в 21:59

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБКвчера в 20:36

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Российская газета00:59

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАССвчера в 17:05
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru вчера в 11:32
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Теннис

Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

РИА Новости 03:03
Политика

Володин проводит переговоры с Мишустиным

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму для встречи со спикером парламента Вячеславом Володиным.
URA.Ru 00:40
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Эхо Москвы вчера в 14:56
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
РБК 00:00
Здоровье

Малышева назвала «самый хороший» рак

Lenta.ru вчера в 22:03
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия

Сотрудники полиции просят помочь найти «потеряшек» из Новоалтайска

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о без вести пропавших: немедленно передать эту информацию в ближайший отдел полиции либо по телефону 102.
Вести Алтай 00:50
Общество

Путин поздравил Ланового с 86-летием

РИА Новости 02:14
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

РИА Новости вчера в 22:22
Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Политика

Путин огласит Послание Федеральному Собранию

В среду в полдень президент выступит с Посланием Федеральному Собранию в выставочном зале "Манеж".
Российская газета 14 января в 12:00
Общество

«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке.
Эхо Москвы 02:30
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», находясь на должности зампредседателя Совета безопасности России, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 02:23
Транспорт

Строители оценили готовность трассы «Таврида» в Крыму на 85%

Общая готовность трассы "Таврида" в Крыму составляет 85%, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" (генподрядчик строительства) Григорий Назаров.
РИА Новости 01:39
Происшествия

В Татарстане проверят жалобу детей из приюта на домогательства

Российская газета 02:19
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:12
Наука

Скорость нагрева Мирового океана составила 5 атомных бомб в секунду

Ugpressa.ru 00:22
Происшествия

В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек

В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
RT на русском 01:04
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM вчера в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
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