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РИА Новости
РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.В источнике
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РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Банк России по итогам 2020 года ждет инфляцию в пределах 4,6-4,9%, а в конце 2021 года - в диапазоне 3,5-4%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году - на 3,7%. По итогам 2019 года инфляция составила 3%.
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В Норвегии найден один погибший в результате оползня

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ИА Красная Веснавчера в 11:22