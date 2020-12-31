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РИА Новости
РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.В источнике
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РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Банк России по итогам 2020 года ждет инфляцию в пределах 4,6-4,9%, а в конце 2021 года — в диапазоне 3,5-4%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году — на 3,7%. По итогам 2019 года инфляция составила три процента.
РИА Новостивчера в 01:10
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Россиянам предсказали рост цен в 2021 году

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Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

РИА Новостивчера в 01:10

Троих россиян и украинца освободили из плена в Ливии

Трое граждан России и гражданин Украины, которые ранее были похищены в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.
Троих россиян и украинца освободили из плена в Ливии
РБКвчера в 13:01

Главком ВСУ заговорил о военном решении противостояния в Донбассе

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в своём интервью заявил, что украинские военные в Донбассе не должны отсиживаться в окопах, «а постоянно находиться в движении», чтобы достигнуть поставленную цель — возвращение под контроль Киева всей территории Донбасса.
Военное дело31.12.2020 в 01:35