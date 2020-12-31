Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.В источнике
Рамблер
ТюменьPRO
Твой Континент
Live24
Актуальные Новости
РИА Новости
РБК Санкт-Петербург
Утро.ru
Центральная Служба Новостей
iReactor
TV BRICS
Телеканал 360°
Дни24
ПРАЙМ
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Банк России по итогам 2020 года ждет инфляцию в пределах 4,6-4,9%, а в конце 2021 года — в диапазоне 3,5-4%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году — на 3,7%. По итогам 2019 года инфляция составила три процента.
РИА Новости01:10
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россиянам предсказали рост цен в 2021 году

Телеканал 360°02:08
Live24

Спрогнозирован рост цен в России в 2021 году

Live2404:47
Рамблер

Эксперты спрогнозировали изменение цен в 2021 году

Рамблер04:34
iReactor

Аналитики сообщили, насколько вырастут цены в России в 2021 году

iReactor02:51
Актуальные Новости

Эксперты рассказали, что в 2021 году цены на продукты вырастут на 3,7%

Актуальные Новости05:06
Центральная Служба Новостей

Эксперты заявили, что в России рост цен будет на уровне 3,6%

Центральная Служба Новостей01:37
РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

РИА Новости01:10

Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
Ведомости31.12.2020 в 02:18