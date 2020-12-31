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РИА Новости
РИА Новости 

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.В источнике
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РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Банк России по итогам 2020 года ждет инфляцию в пределах 4,6-4,9%, а в конце 2021 года — в диапазоне 3,5-4%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году — на 3,7%. По итогам 2019 года инфляция составила три процента.
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