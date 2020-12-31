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В России в 2021 году вырастут цены на продукты

Из консенсус-прогноза аналитиков следует, что в России темпы роста цен в 2021 году составят 3,6%. По данным Росстата, инфляция в стране разогналась после снятия летом ограничений по коронавируса до 3,4%. Однако в ноябре составила 4,4%. Как пишет «РИА Новости», основной вклад в ускорение инфляции стали вносить цены на продукты.В источнике
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РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году

Банк России по итогам 2020 года ждет инфляцию в пределах 4,6-4,9%, а в конце 2021 года — в диапазоне 3,5-4%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году — на 3,7%. По итогам 2019 года инфляция составила три процента.
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Райан Гарсия нокаутировал Люка Кэмпбелла

22-летний американец Райан Гарсия 2 января в США завоевал звание временного чемпиона WBC в легком весе, победив нокаутом в седьмом раунде 33-летнего британского боксера Люка Кэмпбелла, олимпийского чемпиона и претендента на титул чемпиона мира.
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