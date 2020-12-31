Из консенсус-прогноза аналитиков следует, что в России темпы роста цен в 2021 году составят 3,6%. По данным Росстата, инфляция в стране разогналась после снятия летом ограничений по коронавируса до 3,4%. Однако в ноябре составила 4,4%. Как пишет «РИА Новости», основной вклад в ускорение инфляции стали вносить цены на продукты.

С чего всё началось Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году Банк России по итогам 2020 года ждет инфляцию в пределах 4,6-4,9%, а в конце 2021 года — в диапазоне 3,5-4%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году — на 3,7%. По итогам 2019 года инфляция составила три процента. РИА Новости вчера в 01:10