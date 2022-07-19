Российский телеведущий Сергей Брилев объявил, что перестает вести программу "Вести в субботу" и уходит из руководства ВГТРК, где занимал должность замдиректора по спецпроектам, об этом он написал в соцсетях.
Власти Украины должны "конфисковать" излишки российского газа, поступающие в украинские хранилища в ходе транзита "голубого топлива" РФ в Европу через территорию страны, считает депутат Верховной рады, бывший спикер парламента страны Дмитрий Разумков, передает РИА "Новости".
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.
"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации", - цитирует слова Игнатьева РИА "Новости".
На сайте издания Ctnews, со ссылкой на "Московский комсомолец", проинформировали о причине смерти звезды популярного сериала "Сваты" Русланы Писанки. womanmagazine-npp.com Как оказалось, у актрисы был диагностирован рак.
Не менее 10 педофилов, отбывших срок в Великобритании, приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, сообщает газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA).