В Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели

На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё настойчивее требуют прививаться от коронавируса.