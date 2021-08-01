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Аналитики спрогнозировали укрепление рубля

К концу 2021 года ожидается укрепления рубля до 71,5–72 рубля за доллар на фоне новых квот по добыче нефти ОПЕК+.
Lenta.ru
Отмечается, что справедливое значение нацвалюты с начала текущего года находится в диапазоне 68–70 рублей за доллар, в то время как фактический курс в среднем оставался вблизи отметки 74 рубля за доллар.
Lenta.ru
В Газпромбанке считают, что в целом рубль имеет потенциал для укрепления.
Lenta.ru
По словам руководителя отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгения Дорофеева, позитивную динамику рубля в последние две недели можно объяснить восстановлением нефтяных котировок.
Lenta.ru

С чего всё началось

В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе

Пока они находятся в нейтральном состоянии, российская валюта может чувствовать себя уверенно.
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