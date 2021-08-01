Отмечается, что справедливое значение нацвалюты с начала текущего года находится в диапазоне 68–70 рублей за доллар, в то время как фактический курс в среднем оставался вблизи отметки 74 рубля за доллар.
"Российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов", - сказал Фомин, слова которого приводятся в газете "Красная Звезда", очередной номер которой выходит в понедельник.
На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё настойчивее требуют прививаться от коронавируса.