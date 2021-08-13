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Аналитики сравнили доходность вложений в жилье Москвы с другими активами

В компании сравнили доходность от покупки новостройки за 8,194 млн руб. с вложениями на ту же сумму в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акции, торгующиеся на Московской бирже, облигации, золото и банковские депозиты.
РБК
Максимальной оказалась полугодовая доходность от вложений в ПИФы — 25%, или 2,05 млн руб., по оценке аналитиков «Азбуки жилья».
РБК
По оценке аналитиков, в 2021 году еще ожидается определенный инертный рост цен на рынке новостроек.
РБК
Среди столичных округов по размеру дохода от вложений в новостройки за полгода лидирует Северо-Западный АО, где можно было бы заработать 2,04 млн руб. (22,2%).
РБК

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Вложения в ПИФы оказались выгоднее, чем инвестиции в недвижимость, выяснили аналитики
Lenta.ru05:52
Аналитики сравнили доходность вложений в жилье Москвы с другими активами
РБК02:54
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