В компании сравнили доходность от покупки новостройки за 8,194 млн руб. с вложениями на ту же сумму в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акции, торгующиеся на Московской бирже, облигации, золото и банковские депозиты.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что командование провело беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее объятий с россиянкой Марией Ласицкине, и попросила украинцев прекратить травлю.
В департаменте информполитики региона отметили, что заявленные объемы производства — 550 тысяч тонн в год — позволят обеспечить доступными материалами значительную часть строительного рынка Свердловской области.