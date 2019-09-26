Недвижимость

РБКРБКАналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
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Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

Из всех городов-миллионников только в Москве аренда будет выгоднее ипотеки, говорится в исследовании (есть у РБК). Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.
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Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

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