Экономика
РБКАналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.
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Политика
Володин прокомментировал поправки в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря предложенным в Конституцию поправкам увеличивается контроль, а граждане получат больше полномочий, чтобы более эффективно принимать участие в управлении государством.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Польша усилит меры безопасности в дни празднования освобождения Аушвиц
Режим террористической опасности вводится в Польше в связи с празднованием 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме, сообщает Государственный центр безопасности.
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Экономика
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Политика
Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН
Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.
Общество
Вильфанд объяснил продолжительное аномальное тепло в России
Теплый ветер с Атлантики определяет погоду на территории России в течение зимы, эта ситуация привела к тому, что погода на азиатской территории страны превратилась из "теплой" в "экстремально теплую", сообщил РИА Новости и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Юрий Чайка ушел с должности генпрокурора РФ
На какую именно — не уточняется. Чайка работал в должности генпрокурора РФ с 2006 года.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Происшествия
Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск самолет экстренно приземлился в Казани
Самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани из-за самочувствия одного из пассажиров.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Технологии
На серверы Huawei установят РЕД ОС
Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
Общество
Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет
В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
Теннис
Калинская проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга Australian Open потерпела поражение от Чжэн Сайсай из Китая.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Здоровье
Косметолог рассказал, как расстаться с «постновогодними прыщами»
Едемский назвал это явление обывательским выражением "постновогодние прыщи" и объяснил, что так происходит из-за погрешностей в привычной диете.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.