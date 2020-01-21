Экономика
РБКАналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
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Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Экономика
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
Армия и оружие
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора России
Технологии
Названа истинная причина климатической катастрофы
Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Здоровье
Гипертонии нет: названы снижающие давление продукты
Употребление некоторых продуктов способно естественным образом снизить кровяное давление, пишет «Медик Форум».
Технологии
Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Шоу-бизнес
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа
Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Авто
Названы пять способов «убить» машину зимой
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub
В Минэкономике предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Общество
Китай полностью откажется от одноразового пластика к 2026 году
Уже в этом году крупнейшие города Китая полностью откажутся от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков в магазинах, ресторанах, аптеках и т. д. Под запрет попадет производство одноразовых принадлежностей из пенопласта, средств гигиены с полимерными гранулами и полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025 мм.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Политика
Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку
РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.
Кино
«Доктору Дулиттлу» грозят убытки в 100 миллионов долларов
Студии Universal грозят серьезные убытки из-за провального старта в прокате приключенческой ленты "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Происшествия
В Судане при взрыве погибли семь человек
В результате взрыва гранаты во время свадебной вечеринки в столице Судана в понедельник погибли по меньшей мере семь человек, в том числе трое детей, сообщили представители службы безопасности и медицинской службы.
Футбол
«Монако» с Головиным пробился в 1/8 финала Кубка Франции
«Монако» уверенно победил «Сен-Приве Сен-Илере» в матче 1/16 финала Кубка Франции (3:1).
Происшествия
Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину
В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу.
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Хоккей
Гол до Лемье: форвард «Вашингтона» Овечкин оформил хет-трик в НХЛ
Нападающий столичного "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".
Общество
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы
Венгерская авиакомпания-лоукостер откроет летом 2020 года четыре новых прямых рейса из петербургского аэропорта Пулково в города Европы - Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Вильнюс (Литва), Братиславу (Словакия).
Культура
Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Кино