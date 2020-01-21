Экономика

РБКРБКАналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
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