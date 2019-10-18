Общество

РЕН ТВРЕН ТВАналитики указали россиянам на чрезмерное потребление яиц

В среднем россияне в год съедают яиц на 8% больше нормы в 260 яиц. "На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год", — говорится в отчете.
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с чего всё началось

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
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В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
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В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».
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