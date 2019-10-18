Общество
РЕН ТВАналитики указали россиянам на чрезмерное потребление яиц
В среднем россияне в год съедают яиц на 8% больше нормы в 260 яиц. "На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год", — говорится в отчете.
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с чего всё началось
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).РБКвчера в 21:04
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Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
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Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Общество
Суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
Происшествия
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В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Общество
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Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
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Энергетика
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НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября направит российскому "Газпрому" исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в фейсуке.
Происшествия
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
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Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
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Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
Происшествия
Националисту Марцинкевичу смягчили приговор
Шоу-бизнес
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Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
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В 2020 году шесть банков в нескольких регионах России примут участие в эксперименте по оказанию населению государственных услуг.
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
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Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
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В США после боя умер Патрик Дэй
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В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».