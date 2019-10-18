Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).

с чего всё началось

В среднем россияне в год съедают яиц на 8% больше нормы в 260 яиц. "На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год", — говорится в отчете.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Культура Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

Общество Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Политика Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может В пятницу замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы РФ, но в ближайшее время это невозможно, передает РИА Новости.

Энергетика «Нафтогаз» 1 ноября направит «Газпрому» исковые требования на $11 млрд НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября направит российскому "Газпрому" исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в фейсуке.

Происшествия Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году.

Общество Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.

Армия и оружие Макрон усомнился в функционировании НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Экономика Российские банки присоединятся к оказанию госуслуг, пишут СМИ В 2020 году шесть банков в нескольких регионах России примут участие в эксперименте по оказанию населению государственных услуг.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.