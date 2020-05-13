Сильнее всего уровень одобрения снизился по необеспеченным кредитам. Если доля одобрений в ипотеке сократилась в 1,2–1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом этого года и с апрелем прошлого, в автокредитах — в 1,4–1,6 раза (до 26,6%), то в потребкредитах показатель упал в 1,6–1,8 раза (до 19,6%).

с чего всё началось

По данным «Коммерсанта», самый высокий уровень одобрения пришелся на сегмент потребительского кредитования: в апреле он достиг всего лишь 19,6% по сравнению с мартом. В сегменте автокредитования этот показатель составил 26,6%. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

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