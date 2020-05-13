Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comАналитики увидели падение уровня одобрения кредита

По данным «Коммерсанта», самый высокий уровень одобрения пришелся на сегмент потребительского кредитования: в апреле он достиг всего лишь 19,6% по сравнению с мартом. В сегменте автокредитования этот показатель составил 26,6%. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Сильнее всего уровень одобрения снизился по необеспеченным кредитам. Если доля одобрений в ипотеке сократилась в 1,2–1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом этого года и с апрелем прошлого, в автокредитах — в 1,4–1,6 раза (до 26,6%), то в потребкредитах показатель упал в 1,6–1,8 раза (до 19,6%).
Коммерсантъ12 мая в 17:49

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Стоит ли сейчас брать кредит или влезать в ипотеку: экспертное мнение управляющего Кемеровским отделением Сбербанка

Кузбасс Первыйвчера в 23:44

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Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новостивчера в 04:17

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАССвчера в 03:28

Россиянам стало сложнее получить кредит

Lenta.ruвчера в 04:53

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвы12 мая в 22:07

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъ12 мая в 17:49
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
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Экономика

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество

В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости вчера в 18:34
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Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
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Кино

СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»

Peterburg2.ru 11 мая в 14:13
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Политика

Посол Украины возмутился исполнением песни «Катюша» в турецкой Аланье

Евразия Daily вчера в 01:21
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 23:22
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
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Хоккей

Стала известна зарплата Дацюка в «Автомобилисте»

Стала известна заработная плата нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка согласно новому контракту, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 18:38
Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 17:10
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Энергетика

Польша попытается остановить экспорт российского газа в Европу

В сфере транзита российского газа в Европу снова меняются правила игры.
Ридус вчера в 19:09
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В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса

В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
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Политика

Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы

Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
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Общество

На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России

Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 вчера в 04:19
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Общество

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

В России летом участятся природные катаклизмы — ураганы, ливни, засуха и смерчи, сообщает Ura.ru. со ссылкой на заявление сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрея Киселева.
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Общество

Россияне назвали главную проблему дистанционного образования

81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам.
РБК вчера в 22:00
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Происшествия

Иркутянин протаранил несколько машин на угнанных «Жигулях» в Березовом

По предварительным данным, пьяный иркутянин угнал припаркованный «ВАЗ», однако хозяин машины услышал работу двигателя и попытался задержать угонщика.
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Политика

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

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Lenta.ru вчера в 17:03
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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