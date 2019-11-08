Экономика

РБКРБКАналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров

В Северной и Южной Америке по состоянию на конец 2018 года насчитывалось 749 миллиардеров — рост на 4,8% по сравнению с 2017 годом. В регионе EMEA (Европа, в том числе Россия, Ближний Восток и Африка) совокупное состояние миллиардеров сократилось почти на 6,8%, до $2,4 трлн.
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В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует
 из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.
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