Экономика
РБКАналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров
В Северной и Южной Америке по состоянию на конец 2018 года насчитывалось 749 миллиардеров — рост на 4,8% по сравнению с 2017 годом. В регионе EMEA (Европа, в том числе Россия, Ближний Восток и Африка) совокупное состояние миллиардеров сократилось почти на 6,8%, до $2,4 трлн.
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В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.РБК08 ноября в 03:50
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Совокупное состояние миллиардеров в мире в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов
Эхо Москвы08 ноября в 06:31
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