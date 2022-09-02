«Положительный сюрприз» преподнесла и статистика промышленного производства, которое в июле снизилось только на 0,5% в годовом выражении, отмечали экономисты «Ренессанс Капитала» в обзоре от 25 августа, с которым ознакомился РБК.
Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.
Аналитик Vygon отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.