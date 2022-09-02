Будьте в Плюсе

Аналитики увидели «положительный сюрприз» в российской экономике

О переоценке негативного эффекта российских санкций рассказали эксперты РБК.
ИА SM-News
Еще несколько сюрпризов связано со снижением стоимости на многие группы товаров от 0,16%.
NVL
«Положительный сюрприз» преподнесла и статистика промышленного производства, которое в июле снизилось только на 0,5% в годовом выражении, отмечали экономисты «Ренессанс Капитала» в обзоре от 25 августа, с которым ознакомился РБК.
РБК
Положительные тренды отслеживаются на рынке труда благодаря росту реальных зарплат и снижения безработицы.
NVL

Подробнее о событии

Аналитики увидели «положительный сюрприз» в российской экономике
Газета.Ru00:25
Эксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономике
РБК17:00
Аналитики заметили «положительный сюрприз» в российской экономике
ИА SM-News21:00
Специалисты увидели «положительный сюрприз» в российской экономике
NVL00:49

Интересное

Мэр Снигиревки: все морги Николаева переполнены после провала контрнаступления ВСУ

Все городские морги в Николаеве переполнены после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru23:03

Власти Новой Каховки заявили о разрушении при обстрелах ВСУ водного элеватора

Вооруженные силы Украины с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области.
ТАСС00:41

Посольство РФ призвало США перестать выступать против СМИ России

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к правительству США с призывом перестать выступать против средств массовой информации РФ.
Известия00:55

Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
РИА Новости19:55

Рейтер: США не станут вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций ядерных объектов

Американская администрация не намерена вести переговоры по договору о СНВ с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.
РИА Новости00:31

ТАСС: обновленный вертолет Ка-52М очень хорошо показал себя в ходе испытаний на Украине

Обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М был успешно испытан в ходе спецоперации на Украине.
Lenta.ru00:04

Финский политолог Бекман: Запад применяет пятую статью устава НАТО, поставляя оружие Киеву

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину можно расценивать, как активацию пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса.
Lenta.ru22:42

Эксперт Белова: «Газпром» при введении в ЕС предела цен на газ может прекратить поставки

Аналитик Vygon отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.
РИА Новости00:26

Зампред ЦБ Тулин: валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые

Экономическая сущность валютных счетов россиян изменилась, они по сути превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, заявил в интервью РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.
Ведомости00:49

Dodge анонсировал электроспорткар Charger Daytona SRT

Компания Dodge анонсировала электроспорткар Charger Daytona SRT, который заменит модели с бензиновыми двигателями.
Автостатвчера в 08:58