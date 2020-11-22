Это надолго — в США предсказали политическую судьбу Демократической партии

Выбор избирателей с 1996 года все реже меняется, и в случае победы на выборах президента в 2020 году кандидата от Демократической партии, она может рассчитывать на победу и на предстоящих выборах, считает старший научный сотрудник по исследованиям в области управления Джонатан Раух, 16 ноября сообщает пресс-служба Брукингского института.