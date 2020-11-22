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Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

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Тагильский рабочий
Газета.Ru
RT на русском
Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в этом году средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей.
RT на русском23:05
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REGNUM

Эксперты сообщили, что жители России покупали во время ноябрьских распродаж

REGNUM03:25
News.ru

Аналитики выяснили, на что россияне тратили деньги в ноябрьские распродажи

News.ru02:38
RT на русском

Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

RT на русском23:05
Газета.Ru

Стало известно, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Газета.Ru01:02
РЕН ТВ

На распродажах россияне чаще всего покупали одежду и косметику

РЕН ТВ23:54
Вечерняя Москва

Аналитики рассказали, как изменился спрос на товары во время распродаж в ноябре

Вечерняя Москва23:51
Экономика сегодня

Аналитики выяснили, что покупали россияне на ноябрьских распродажах

Экономика сегодня02:18

В Екатеринбурге после столкновения машины с ограждением погибла женщина

В машине находились трое человек: женщина 1985 года рождения погибла на месте ещё до приезда скорой помощи, второй пассажир, отказавшийся от госпитализации, и водитель, который получил проникающую рану грудной клетки, был доставлен в больницу.
Уральский меридиан23:38

Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье

"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС03:53

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Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах

Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов — во всех 17 одномандатных округах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".
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