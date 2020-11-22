Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах
Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT.В источнике
С чего всё началось
Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах
Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в этом году средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей.
RT на русском23:05
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