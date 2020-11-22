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Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

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Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в этом году средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей.
RT на русском23:05
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Телеканал 360°

Стало известно, на что россияне потратили больше денег на ноябрьских распродажах

Телеканал 360°08:21
ФАН

Россияне стали меньше покупать на ноябрьских распродажах

ФАН04:29
РЕН ТВ

На распродажах россияне чаще всего покупали одежду и косметику

РЕН ТВ23:54
News.ru

Аналитики выяснили, на что россияне тратили деньги в ноябрьские распродажи

News.ru02:38
Газета.Ru

Стало известно, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Газета.Ru01:02
REGNUM

Эксперты сообщили, что жители России покупали во время ноябрьских распродаж

REGNUM03:25
RT на русском

Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

RT на русском23:05

Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу после выхода США

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) делает это соглашение нежизнеспособным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу после выхода США
Ведомости08:29

Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, опередив своих соотечественниц Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, упавшую при попытке исполнить тройной аксель.
Газета.Ru20 ноября в 14:14

Въезжающих в Ростовскую область планируют отправлять на карантин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу заявил, что въезжающие в регион должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19.
RT на русском06:43

США направили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress "Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США", — говорится в сообщении.
REGNUM19:57

Захарова предложила NYT не подвергать риску спецкора в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американской газете The New York Times, которая ищет кандидата на замещение «легендарного» поста специального корреспондента в Москве, не подвергать описанному в вакансии «риску» своего сотрудника ради написания «нескольких небылиц».
Известия05:51

Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО

На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 регионального УФСИН.
РИА Новости04:58

В МИД объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали отсутствие отечественного флага на переговорах между главой МИД Сергеем Лавровым, премьер-министром Николом Пашиняном и главой армянского государства Арменом Саркисяном.
CT newsвчера в 14:46