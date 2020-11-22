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Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

РЕН ТВ
Вечерняя Москва
Экономика сегодня
NewInform
Петербургский дневник
Тагильский рабочий
Газета.Ru
RT на русском
Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в этом году средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей.
RT на русском23:05
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RT на русском

Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

RT на русском23:05
News.ru

Аналитики выяснили, на что россияне тратили деньги в ноябрьские распродажи

News.ru02:38
Экономика сегодня

Аналитики выяснили, что покупали россияне на ноябрьских распродажах

Экономика сегодня02:18
Газета.Ru

Стало известно, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Газета.Ru01:02
РЕН ТВ

На распродажах россияне чаще всего покупали одежду и косметику

РЕН ТВ23:54
Вечерняя Москва

Аналитики рассказали, как изменился спрос на товары во время распродаж в ноябре

Вечерняя Москва23:51
Петербургский дневник

Выяснилось, какие товары пользовались особым спросом на ноябрьских распродажах

Петербургский дневник02:40

Экс-министр Украины осудил позицию Киева по отношению к Белоруссии

Экс-министр отметил, что политическая ситуация в Белоруссии является внутреннее делом этой страны и возмутился тем, что отношения между государствами испортились из-за украинской стороны.
ИА Красная Весна19:59

Мобильный госпиталь ЦВО принимает пациентов из шести больниц Хакасии

Мобильный многопрофильный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), развернутый в Хакасии и рассчитанный на 100 коек, принимает пациентов из шести больниц региона для долечивания.
Пульс Хакасии19 ноября в 22:23

Трамп хочет вывести большую часть войск США из Афганистана

Демократы, по-видимому, ищут документы, составленные военными и гражданскими чиновниками, которые советовали президенту Дональду Трампу не ускорять вывод войск и при этом заявляли главе Белого дома, что талибы не выполнили обещания по деэскалации насилия.
Газета.Ruвчера в 13:29

Аналитики США: Анкара и Москва договорились о разделе Ливии и Нагорного Карабаха, получив новые базы

Американские политические аналитики Дональд Киркланд и Патрик Руэ говорят о том, что США необходимо выстраивать ось сотрудничества с Грецией и Кипром для «лучшего ответа на новые вызовы в Средиземноморье».
Военное обозрение02:24

В Якутии снимут с продажи антисептик, в результате употребления которого умерли семеро

Управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе отравились и умерли семь человек.
ТАСС01:31

«Я все эмоции свои оставила в Боткина». Как петербургская «Сара Коннор» переживает эпидемию коронавируса

История эпидемии коронавируса в Петербурге началась в феврале, когда из больницы имени Боткина сбежала посаженная на принудительный карантин домохозяйка Алла Ильина.
Фонтанка.Ру02:25