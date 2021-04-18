ФАНСиловики, юристы и IT-специалисты стали реже обращаться за микрозаймамиСотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии в 2020 году стали реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании портала Webbankir.В источникеФАНЦентральная Служба НовостейРИА НовостиПодробнее о событииАналитики выяснили, кто стал реже обращаться к микрозаймамРИА Новости02:13Аналитики рассказали, кто стал реже обращаться к микрозаймамЦентральная Служба Новостей03:07Эксперты выяснили, кто стал реже обращаться к микрозаймамВзгляд.ру02:26Силовики, юристы и IT-специалисты стали реже обращаться за микрозаймамиФАН03:29Показать ещёОценить4Поделиться