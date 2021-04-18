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ФАН

Силовики, юристы и IT-специалисты стали реже обращаться за микрозаймами

Сотрудники силовых структур, юристы и работники IT-индустрии в 2020 году стали реже обращаться за микрозаймами, говорится в исследовании портала Webbankir.В источнике
ФАН
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