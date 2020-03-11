Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВАналитики взвесили шансы России на «победу» в нефтяной войне

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Аналитики взвесили шансы России на "победу" в нефтяной войне. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков. Бюджет РФ сверстан при более низких ценах на сырье, нежели чем бюджет Саудовской Аравии.
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Аналитики взвесили шансы России на «победу» в нефтяной войне

Деловое.ТВ03:48

России предрекли победу в нефтяной войне

Lenta.ruвчера в 20:20

Аналитики оценили шансы России на «победу» в нефтяной войне

РБКвчера в 14:52
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