Аналитики взвесили шансы России на "победу" в нефтяной войне. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков. Бюджет РФ сверстан при более низких ценах на сырье, нежели чем бюджет Саудовской Аравии.

Аналитики взвесили шансы России на «победу» в нефтяной войне

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