Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВАналитики взвесили шансы России на «победу» в нефтяной войне

1 фотоЕщё 1 видео
Аналитики взвесили шансы России на "победу" в нефтяной войне. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков. Бюджет РФ сверстан при более низких ценах на сырье, нежели чем бюджет Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Аналитики взвесили шансы России на «победу» в нефтяной войне

Деловое.ТВ03:48

России предрекли победу в нефтяной войне

Lenta.ruвчера в 20:20

Аналитики оценили шансы России на «победу» в нефтяной войне

РБКвчера в 14:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 04:35, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Политика

Госдума одобрила обнуление президентских сроков Путина

10 марта 2020 года Госдума РФ одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию.
Саминвестор 02:28
Энергетика

Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки

Крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — заявила, что увеличит свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
РИА Новости 03:23
Кино

В Югре завершился фестиваль кинодебютов «Дух огня»

Московский Комсомолец Югра 00:05
Армия и оружие

Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Lenta.ru вчера в 14:05
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Энергетика

«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику

Работа газопровода "Сила Сибири" будет приостановлена для проведения профилактических работ.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Путин рассказал об отношениях с президентами США

Со всеми главами Америки лидер России имел конструктивный диалог. Владимир Путин рассказал об отношениях с президентами США.
Piter.tv 03:48
Происшествия

В Новодвинске сотрудники полиции построили баню своему начальнику

Регион 29 03:29
Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе допустил, что может принять участие в президентских выборах в том случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции.
Pro Город Самара вчера в 12:36
Политика

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».
Lenta.ru 03:20
Игры

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
АБН вчера в 17:51
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
РБК 02:00
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
Авто

В Беларуси представили первый электромобиль Geely

В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 09:11
Общество

На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Евразия Daily 01:59
Происшествия

В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
ТАСС 04:07
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Авто

Кроссовер Hyundai Creta получит спецверсию

В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".
Новые автомобили вчера в 12:43
Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Коммерсантъ 03:11
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Uznayvse.ru 03:57
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram-аккаунте прокомментировала состояние матери.
Lenta.ru вчера в 09:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 04:09
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Live24 04:16
Общество

Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля

Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».
Известия вчера в 22:18
Происшествия

Краснодарские власти рассказали о ситуации с пожаром в Туапсе

Пожар, охвативший несколько гектаров на склоне горы в Туапсе вблизи нефтеперерабатывающего завода не угрожает населению и предприятию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное