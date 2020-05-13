Экономика

ИзвестияИзвестияУровень одобрения потребкредитов снизился в апреле почти вдвое

Банки стали реже одобрять гражданам потребительские кредиты. Так, в апреле 2020 года уровень одобрения заявок снизился в 1,5 раза по сравнению с мартом, и в 1,8 раза по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

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В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле почти вдвое

Известия03:56

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 11 мая в 09:44
Здоровье

43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Армия и оружие

В Сирии на пути российско-турецкого патруля прогремел взрыв

Турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, пытаясь разогнать демонстрантов и в этот момент раздался взрыв.
Вечерний курьер вчера в 06:18
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Вести.Ru вчера в 06:50
759
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК 03:46
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Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Коммерсантъ 01:57
Общество

Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом

Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
РИА Новости 02:53
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Здоровье

Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства.
Живая Кубань 02:59
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Авто

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
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Происшествия

На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

РИА Новости 02:37
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,2K
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
53
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,2K
Фигурное катание

Тарасова заявила о большем уважении к ее отцу в США, чем в России

РБК вчера в 17:00
Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Компания Facebok произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Происшествия

Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове

В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
5
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами

Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, рассказал РБК вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
РИА Новости 02:53
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
569
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ вчера в 07:50
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Политика

Яков Кедми сообщил, что Вашингтон боится воевать с КНР из-за России

Эксперт отмечает, что возможность начала военной кампании между американцами и китайской стороной сильно возросла на фоне обвинений со стороны Вашингтона в адрес КНР из-за коронавируса.
Народные новости 03:46
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Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
8
Общество

СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11

ФБР непреднамеренно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает портал Yahoo News.
РИА Новости 03:21
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