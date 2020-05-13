Экономика
ИзвестияУровень одобрения потребкредитов снизился в апреле почти вдвое
Банки стали реже одобрять гражданам потребительские кредиты. Так, в апреле 2020 года уровень одобрения заявок снизился в 1,5 раза по сравнению с мартом, и в 1,8 раза по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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